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Банки России протестируют открытие счетов граждан через видеоконференцсвязь

11:20, 09.11.2020
Банки России протестируют открытие счетов граждан через видеоконференцсвязь
Фото: wikipedia.org

В России 18 банков протестируют в регуляторной «песочнице» Центробанка открытие счетов гражданам с помощью видеоконференцсвязи, сообщает РБК со ссылкой на председателя НСФР Андрея Емелина.

Новый формат не потребует от клиентов личного посещения банков. На первом этапе новую технологию применят для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для тех, кто открывает счет для получения зарплаты и соцвыплат.

В дальнейшем видеоформат может распространиться на открытие счетов для оплаты услуг ЖКХ, связи и для проверки личности клиентов при оформлении кредитов.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Максимальный остаток по счетам, открытым в режиме видеоконференцсвязи, составит 100 тыс. рублей, ежемесячный объем операций не будет превышать 60 тыс. рублей.

Внедрение этой технологии в будущем потребует соответствующих поправок в законодательство о банках и банковской деятельности.

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