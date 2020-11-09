Банки России протестируют открытие счетов граждан через видеоконференцсвязь

В России 18 банков протестируют в регуляторной «песочнице» Центробанка открытие счетов гражданам с помощью видеоконференцсвязи, сообщает РБК со ссылкой на председателя НСФР Андрея Емелина.



Новый формат не потребует от клиентов личного посещения банков. На первом этапе новую технологию применят для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для тех, кто открывает счет для получения зарплаты и соцвыплат.

В дальнейшем видеоформат может распространиться на открытие счетов для оплаты услуг ЖКХ, связи и для проверки личности клиентов при оформлении кредитов.



Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Максимальный остаток по счетам, открытым в режиме видеоконференцсвязи, составит 100 тыс. рублей, ежемесячный объем операций не будет превышать 60 тыс. рублей.



Внедрение этой технологии в будущем потребует соответствующих поправок в законодательство о банках и банковской деятельности.