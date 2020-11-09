В Казани в центре города появился новый наземный пешеходный переход

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В районе перекрестка улиц Пушкина, Профсоюзной и Бутлерова в Казани установили новый наземный пешеходный переход, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Дорожный объект позволит студентам КФУ быстрее добираться из главного здания (Кремлевская, 18) до финансового института (Бутлерова, 4). В общей сложности их путь сократится на 300 метров.

Переход стал первой частью реорганизации движения на дорогах Казани. На втором этапе планируется реформировать движение на улицах Право- и Лево-Булачной, Марселя Салимжанова. На площади Тысячелетия могут объединить территорию перед стадионом с разделительной зеленой полосой.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, в Казани по всей улице Профсоюзной установили светофоры: на пересечениях с улицами Университетской, Астрономической, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Чернышевского.

