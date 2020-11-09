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В Татарстане количество аварий снизилось на 8,9%

08:08, 09.11.2020
В Татарстане количество аварий снизилось на 8,9%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С января по сентябрь в Татарстане количество аварий снизилось на 8,9%. За этот период в республике зарегистрировано 220 аварий на 100 тыс. автомобилей с пострадавшими. На тысячу пострадавших в ДТП в республике приходится 60 погибших.

Так, в рейтинге по аварийности на дорогах Татарстан занял 49-е место. Об этом сказано в инфографике «РИА новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что правила оформления мелких ДТП в России хотят поменять. Сейчас МВД совместно с правительством Москвы прорабатывают эту инициативу.

Общество Татарстан
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