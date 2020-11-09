В Казани стартовал суд над застройщиком снесенного таунхауса

Фото: "Реальное время"

Перед Приволжским райсудом Казани предстал бывший инженер казанского «Унистроя» и глава дирекции «Мосинжпроекта» Айрат Багабиев. Как выяснило «Реальное время», его обвиняют в мошенническом хищении 10 млн рублей покупателей квартир в танхаусе на улице Гривской, снесенного по решению суда в 2016 году.



Багабиев вину не признает, его адвокат настаивает, что умысла обманывать людей не было, ведь все документы на объект перед регистрацией сделок купли-продажи в 2012 году проходили проверку в БТИ и Росреестре. А иск исполкома Казани о признании дома незаконной постройкой был подан только в 2014 году.

Потерпевшие рассказывают, что суд по сносу ныне обвиняемый игнорировал, а полученные деньги не вернул до сих пор.

В 2019-м застройщика объявили в федеральный розыск, в марте 2020-го задержали. Он утверждал, что ни от кого не скрывался. Даже давал интервью федеральным СМИ о строительстве ледяной пещеры в Москве.

Детали дела — в материале «Реального времени».