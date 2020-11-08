В Новосибирской области на станции Татарская сошел с рельсов грузовой поезд
На Западно-Сибирской железной дороге на станции Татарская произошел сход грузового поезда, в составе которого 31 вагон.
«В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
Происшествие случилось сегодня в 11.58 мск. На место аварии прибыли восстановительные поезда станций Татарская и Омск и оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги.
В начале октября в Набережных Челнах с ведомственных железнодорожных путей ООО «Железнодорожник» сошел вагон. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, вагон сошел без опрокидывания.
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