В Республиканской партии призвали дождаться официальных итогов выборов

Руководство Республиканской партии США еще не признало победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США. Председатель Национального комитета республиканцев Ронна Макдэниел призвала дождаться официального итога подсчета голосов.

«СМИ не определяют, кто победил на выборах, это делают избиратели. Во многих штатах разница между результатами кандидатов минимальна, а подсчет голосов еще продолжается, и в некоторых штатах они будут пересчитаны», — написала она в Twitter.

The media doesn’t decide who wins elections, voters do.



In multiple states the margins are razor thin with counting ongoing, several of which are headed for recounts. — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) November 7, 2020

Макдэниел подчеркнула, что необходимо расследовать и возможные случаи фальсификации.

Напомним, что сегодня СМИ уже заявили о победе Байдена. Журналисты уверены, что кандидат от Демократической партии уже получил голоса выборщиков Пенсильвании и Невады. Если это так, то Байден уже набрал 273 голоса, когда для победы ему требуется только 270.