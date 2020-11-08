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В Республиканской партии призвали дождаться официальных итогов выборов

01:29, 08.11.2020
В Республиканской партии призвали дождаться официальных итогов выборов
Фото: flickr.com/Gage Skidmore

Руководство Республиканской партии США еще не признало победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США. Председатель Национального комитета республиканцев Ронна Макдэниел призвала дождаться официального итога подсчета голосов.

«СМИ не определяют, кто победил на выборах, это делают избиратели. Во многих штатах разница между результатами кандидатов минимальна, а подсчет голосов еще продолжается, и в некоторых штатах они будут пересчитаны», — написала она в Twitter.

Макдэниел подчеркнула, что необходимо расследовать и возможные случаи фальсификации.

Напомним, что сегодня СМИ уже заявили о победе Байдена. Журналисты уверены, что кандидат от Демократической партии уже получил голоса выборщиков Пенсильвании и Невады. Если это так, то Байден уже набрал 273 голоса, когда для победы ему требуется только 270.

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