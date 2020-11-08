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Балансовая стоимость Казанского кремля по-прежнему составляет 5 млрд рублей

00:31, 08.11.2020
Балансовая стоимость Казанского кремля по-прежнему составляет 5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Татарстана объявили тендер на страхование зданий и сооружений Казанского кремля. Начальная цена контракта составляет 1,3 млн рублей.

Согласно документации закупки, балансовая стоимость комплекса из 50 объектов составляет 5,03 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Среди самых дорогих объектов здание Губернаторского дворца (837,8 млн рублей), мечеть «Кул-Шариф» (766,9 млн), здание Северного корпуса №2 (634,8 млн), здание Юнкерского училища (515,3 млн), главный корпус Артиллерийского двора (500,6 млн), здание бывшего Архиерейского дома (401,6 млн) и Благовещенский собор (398,7 млн).

Напомним, в 2018 году аналогичный тендер уже объявлялся. Тогда весь комплекс Казанского кремля оценивался в те же 5 млрд рублей.

ОбществоВластьНедвижимость Татарстан
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