Балансовая стоимость Казанского кремля по-прежнему составляет 5 млрд рублей
Власти Татарстана объявили тендер на страхование зданий и сооружений Казанского кремля. Начальная цена контракта составляет 1,3 млн рублей.
Согласно документации закупки, балансовая стоимость комплекса из 50 объектов составляет 5,03 млрд рублей.
Среди самых дорогих объектов здание Губернаторского дворца (837,8 млн рублей), мечеть «Кул-Шариф» (766,9 млн), здание Северного корпуса №2 (634,8 млн), здание Юнкерского училища (515,3 млн), главный корпус Артиллерийского двора (500,6 млн), здание бывшего Архиерейского дома (401,6 млн) и Благовещенский собор (398,7 млн).
Напомним, в 2018 году аналогичный тендер уже объявлялся. Тогда весь комплекс Казанского кремля оценивался в те же 5 млрд рублей.ОбществоВластьНедвижимость Татарстан
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