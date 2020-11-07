Шафигуллин принес победу «Нефтехимику» над рижским «Динамо» в матче КХЛ

«Нефтехимик» в гостях обыграл рижское «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победной стала шайба Булата Шафигуллина, которая стала для нападающего дебютной на уровне КХЛ. Также голами отметились Рафаэль Бикмуллин и Либор Гудачек. За рижан единственную шайбу забросил экс-форвард «Нефтехимика» Зак Митчелл.

Благодаря этой победе нижнекамская команда прервала свою серию поражений, которая составила шесть матчей.