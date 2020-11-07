Шафигуллин принес победу «Нефтехимику» над рижским «Динамо» в матче КХЛ
«Нефтехимик» в гостях обыграл рижское «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Победной стала шайба Булата Шафигуллина, которая стала для нападающего дебютной на уровне КХЛ. Также голами отметились Рафаэль Бикмуллин и Либор Гудачек. За рижан единственную шайбу забросил экс-форвард «Нефтехимика» Зак Митчелл.
Благодаря этой победе нижнекамская команда прервала свою серию поражений, которая составила шесть матчей.
СпортХоккей
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ! Когда нас комментируют @VitalyMagranov и @BatrakArtem93 мы не могли не выиграть— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) November 7, 2020
Уезжаем из Риги с 2 очками! Всех ждем на игре с «Куньлунь РС»!
Видеообзор https://t.co/Po7XR9X3nl pic.twitter.com/NxWLTH2Bm5
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