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Шафигуллин принес победу «Нефтехимику» над рижским «Динамо» в матче КХЛ

20:33, 07.11.2020
Шафигуллин принес победу «Нефтехимику» над рижским «Динамо» в матче КХЛ
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» в гостях обыграл рижское «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победной стала шайба Булата Шафигуллина, которая стала для нападающего дебютной на уровне КХЛ. Также голами отметились Рафаэль Бикмуллин и Либор Гудачек. За рижан единственную шайбу забросил экс-форвард «Нефтехимика» Зак Митчелл.

Благодаря этой победе нижнекамская команда прервала свою серию поражений, которая составила шесть матчей.

СпортХоккей
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