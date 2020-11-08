В драмтеатр Набережных Челнов ищут собаку-актера — видео

Фото: скриншот

В Набережных Челнах ищут дворняжку на роль Шарика в спектакле «Собачье сердце», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Предыдущая «актриса», собака Чага, игравшая на сцене три года, переехала в с хозяйкой в Воронеж.



В гастролях собаке снимают отдельный номер в гостинице. Дата кастинга еще не назначена. Какое жалование «актрисе» предусмотрено, неизвестно. Главное условие — собака должна быть дворнягой и уметь выполнять команды.