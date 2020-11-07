В Екатеринбурге на квартире были застрелены четыре человека

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Екатеринбурге на одной из квартир обнаружили тела четырех застреленных людей и раненную 17-летнюю девушку. Региональный Следком возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

По предварительной версии, в гостях одного из убитых проходила пьянка. Однако в какой-то момент хозяин расстрелял своих гостей, после чего покончил с собой.

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

«Точные обстоятельства ЧП и мотивы совершенного преступления устанавливаются в ходе следственных мероприятий», — сообщает СУ СКР по Свердловской области.