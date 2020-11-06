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Происшествия

В казанской многоэтажке загорелся электрощиток

15:55, 06.11.2020
В казанской многоэтажке загорелся электрощиток
Фото: МЧС РТ

В подъезде жилого девятиэтажного дома загорелся электрощиток. О произошедшем рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар произошел в доме по адресу: ул. Короленко, 77. Пожарные установили, что в подъезде на 7-м этаже произошло замыкание в электрощитке. Электрик ТСЖ отключил электричество. В 11.56 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 0,7 кв. метра.

Три человека с смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто не пострадал.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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