В казанской многоэтажке загорелся электрощиток

Фото: МЧС РТ

В подъезде жилого девятиэтажного дома загорелся электрощиток. О произошедшем рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар произошел в доме по адресу: ул. Короленко, 77. Пожарные установили, что в подъезде на 7-м этаже произошло замыкание в электрощитке. Электрик ТСЖ отключил электричество. В 11.56 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 0,7 кв. метра.

Три человека с смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто не пострадал.