Путин не стал отвечать на вопрос, останется ли он на своем посту после 2024 года

Президент России Владимир Путин в ходе дискуссионного клуба «Валдай» не стал отвечать на вопрос, останется ли он на своем посту после 2024 года.

«Что будет в 2024 году или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», — сказал Путин.

Тем не менее он добавил, что поправки в Конституцию, которые позволяют действующему президенту избираться после окончания срока, были приняты для укрепления суверенитета страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «завозные» модели демократии являются фикцией.

