Путин не стал отвечать на вопрос, останется ли он на своем посту после 2024 года
Президент России Владимир Путин в ходе дискуссионного клуба «Валдай» не стал отвечать на вопрос, останется ли он на своем посту после 2024 года.
«Что будет в 2024 году или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», — сказал Путин.
Тем не менее он добавил, что поправки в Конституцию, которые позволяют действующему президенту избираться после окончания срока, были приняты для укрепления суверенитета страны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «завозные» модели демократии являются фикцией.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым