В Казани перед судом предстанет экс-полицейский за обещание «отмазать» от уголовной ответственности за взятку

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2020 года мужчина после увольнения из органов полиции предложил казанцу помочь в непривлечении его родственника к уголовной ответственности. Он вызвался передать взятку должностным лицам МВД. При этом экс-полицейский заведомо не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, поскольку никак не мог повлиять на ход и результаты расследования по уголовному делу.

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20 августа 2020 года фигурант дела встретился с «взяткодаталем», который действовал под контролем оперативных сотрудников. После получения 350 тыс. рублей из общей суммы в размере 850 тыс. рублей мужчину задержали.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в Авиастроительный районный суд Казани для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее в Казани задержали экс-начальника казанского ОП «Сафиуллина» Алексея Ершова.

