Французский бульдог стал мэром одного из городов в США

В США жители города Рэббит-Хэш штата Кентукки избрали новым мэром французского бульдога по кличке Уилбур Бист. Об этом сообщило историческое общество Рэббит-Хэша в своем аккаунте на facebook.

Фото: facebook.com/RabbitHashUSA

Бульдог набрал рекордное за всю историю города количество голосов на выборах — 13 143 и стал пятым по счету мэром-собакой.

Соперниками за выборах для него выступили бигль по кличке Джек Кролик и золотистый ретривер Поппи.

Официально в обособленном городе Рэббит-Хэш не может быть мэра и иных органов власти. Жители уже двадцать лет выбирают в качестве местного главы собаку, собирая тем самым деньги на восстановление исторических зданий. Участие в выборах стоит один доллар.