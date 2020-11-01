Глава татарстанских справедливороссов Альмир Михеев рассказал, как болеет COVID-19

Фото: Инстаграм-аккаунт Альмира Михеева

Депутат Госсовета РТ и экс-кандидат в президенты Татарстана Альмир Михеев рассказал о том, как у него протекает COVID-19. По его словам, болеет он уже третью неделю, и у него низкая сатурация (насыщение крови кислородом) — в связи с этим ему необходим медицинский кислород.

— На связи. Работать могу. Есть несогласованность команд мозга и движений рук, приходится очень сильно концентрироваться. Но мыслительные процессы полностью в норме. Читаю, пишу, анализирую. На сообщения и почту отвечаю. С документами работать могу и хочу — написал Михеев в «Инстаграме».

Напомним, на утро 1 ноября, к моменту публикации заметки, в Татарстане выявили уже 8 328 случаев коронавируса, выздоровели за этот период 7 344 человека.