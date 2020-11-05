Сбербанк соберет предпринимателей на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live»

11 ноября состоится бизнес-форум для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса».

На форуме, который пройдет в онлайн-формате, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft-skills, психология) будут помогать малому бизнесу стать эффективнее. Также прямо на мероприятии будет проведена диагностика бизнеса двух предпринимателей. Задача спикеров форума — разобрать реальные кейсы и поделиться с участниками своими инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.

Хедлайнерами форума выступят Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии, и Максим Батырев, известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера».

Также для участников форума выступят:

Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»;

Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;

Тимур Соколов, основатель и владелец компании The Team.

Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» доступна по ссылке.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк оказывает максимальную поддержку развитию малого бизнеса в регионах. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялось как можно больше предпринимателей, которые будут эффективно вести свой бизнес. Но зачастую для этого им не хватает знаний и реальных практических кейсов. И Сбербанк дает им такую возможность. Бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» — это не просто мероприятие с известными спикерами об эффективных инструментах. Это абсолютно новый формат — на реальных примерах наших клиентов мы сможем разобрать проблемы действующего бизнеса и предложить решения для задач, с которыми предприниматели сталкиваются ежедневно».

Героями бизнес-разборов станут предприниматели из региона обслуживания Волго-Вятского банка, которых предварительно отобрали эксперты, проведя аудит компаний и зафиксировав все проблемные зоны. Прямо в ходе форума эксперты разберут данные кейсы и дадут полезные рекомендации, которые помогут сделать бизнес лучше и эффективнее.

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»