В Казани «прикрыли» лабораторию по производству синтетических наркотиков в частном доме — видео

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На территории садового товарищества в Авиастроительном районе Казани сотрудники полиции «прикрыли» нарколабораторию в частном доме. Об этом сообщает МВД по Татарстану.



Под подозрением двое братьев и тесть одного из них. Следствие считает, что злоумышленники создали два интернет-магазина для сбыта бесконтактным способом производимой «синтетики» в Татарстане и Марий Эл.

При обысках в жилом доме обнаружили восемь килограммов мефедрона, а по месту жительства одного из задержанных изъяли другие наркотики: марихуану, гашиш и амфетамин.

Следствие возбудило уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Татарстане задержали жителя Перми, который перевозил крупную партию наркотиков.