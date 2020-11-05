В Татарстане задержали жителя Перми, который перевозил крупную партию наркотиков

Фото: МВД по РТ

В Верхнеуслонском районе Татарстана задержали жителя Перми, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом сообщает МВД по республике.



Автомобиль «Мерседес Бенц» 34-летнего жителя Перми остановили на стационарном посту полиции. Инспекторы досмотрели машину и обнаружили четыре пакета с «синтетикой» в отсеке для запасного колеса в багажнике. Общий вес составил почти 2 килограмма.

Фото: МВД по РТ

Молодой человек в ходе опроса сообщил, что нашел пакеты в лесопосадке, когда направлялся домой из Москвы в Пермь и останавливался для отдыха около д. Костино Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас подозреваемого задержали, ведется расследование.

Напомним, в Татарстане инспектор свияжской колонии признался в проносе наркотиков за взятку.