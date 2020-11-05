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Общество

Соцсети: неизвестные развесили в казанском парке «Черное озеро» радужные флаги

13:40, 05.11.2020 2
Соцсети: неизвестные развесили в казанском парке «Черное озеро» радужные флаги
Фото: соцсети

В казанском парке «Черное озеро» неизвестные развесили радужные флаги в нескольких местах. Фото поделились пользователи соцсетей.

В комментариях многие возмутились этим и посчитали флаг пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Другие возмутились такой реакцией.

В июле в ЖК «Арт-Сити» также вывесили радужный флаг. Это произошло после того, как посольство США в Москве вывесило в своем окне такой же флаг, что возмутило многих россиян.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:47
    Опошлили радугу...
    И те и другие.
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  • Анонимно 14:08
    Они там пару лет назад нацентральнлй клумбе поминки пох звезде гей порно разложили. Весёлые ребята
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