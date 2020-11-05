Соцсети: неизвестные развесили в казанском парке «Черное озеро» радужные флаги

Фото: соцсети

В казанском парке «Черное озеро» неизвестные развесили радужные флаги в нескольких местах. Фото поделились пользователи соцсетей.

В комментариях многие возмутились этим и посчитали флаг пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Другие возмутились такой реакцией.

В июле в ЖК «Арт-Сити» также вывесили радужный флаг. Это произошло после того, как посольство США в Москве вывесило в своем окне такой же флаг, что возмутило многих россиян.

