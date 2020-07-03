В Казанском ЖК заметили вывешенный радужный флаг

В Казани пользователи соцсетей заметили вывешенный на балконе многоквартирного дома радужный флаг. Снимки сделаны в ЖК «Арт-Сити».

В комментариях начались жаркие споры. Противники публичного проявления поддержки ЛГБТ заявили, что демонстрация флага является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Их оппоненты не согласны и считают безобидным желание хозяев квартиры вывесить на всеобщее обозрение радужный флаг.

Напомним, на этой неделе посольство США вывесило в своем окне такой же флаг. Это возмутило многих москвичей.

При этом сегодня президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в России права сексуальных меньшинств не ущемляются.