В Казанском ЖК заметили вывешенный радужный флаг
В Казани пользователи соцсетей заметили вывешенный на балконе многоквартирного дома радужный флаг. Снимки сделаны в ЖК «Арт-Сити».
В комментариях начались жаркие споры. Противники публичного проявления поддержки ЛГБТ заявили, что демонстрация флага является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Их оппоненты не согласны и считают безобидным желание хозяев квартиры вывесить на всеобщее обозрение радужный флаг.
Напомним, на этой неделе посольство США вывесило в своем окне такой же флаг. Это возмутило многих москвичей.
При этом сегодня президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в России права сексуальных меньшинств не ущемляются.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым