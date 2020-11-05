Ак Барс Банк запустил бесплатный сервис по подбору инвестиций для клиентов без опыта

В мобильном приложении Ак Барс Онлайн заработал бесплатный сервис по подбору инвестиций (18+). Он ориентирован на начинающих инвесторов и клиентов, которые хотят получить более высокий доход, чем по вкладам. Новая услуга позволяет начать инвестировать клиентам без опыта и специальных знаний в области финансов.

Сервис предлагает пройти небольшой опрос. Система анализирует ответы клиента, присваивает ему один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий. На основании риск-профиля подбираются наиболее подходящие клиенту финансовые продукты: акции, облигации, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Сразу после подбора продукта клиент может выбрать, открыть ли ему ИИС или брокерский счет.

Сервис избавляет клиента от необходимости самостоятельно анализировать рынок, автоматически определяя уровня риска. Тест с вопросами займет не больше 2 минут. При этом сервис предложит наиболее простые инвестиционные инструменты.

Чтобы им воспользоваться, необходимо зайти в мобильное приложение Ак Барс Онлайн, выбрать «Продукты Банка» — раздел «Инвестиции» либо сразу на главном экране нажать «Начать инвестировать», затем кнопку «Подбор инвестиций».

Автоматически при оформлении продукта после подбора клиенту будет открыт бесплатный брокерский счет, с помощью которого при желании инвестор может самостоятельно покупать ценные бумаги и валюту напрямую на бирже.

«Центральный Банк регулярно снижает ключевую ставку, что ведет к уменьшению процентов по вкладам. Рынок меняется, и бывшие вкладчики выходят на рынок в поиске других инструментов. Чтобы разобраться в многообразии инвестиционных инструментов и определиться с выбором, Ак Барс Банк и разработал этот удобный мобильный сервис», — прокомментировал директор дирекции инвестиционного бизнеса Айдар Мухаметзянов.





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