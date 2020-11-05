Казань в тройке лидеров по темпам роста продаж спортивных товаров

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики сервиса Ozon подсчитали, что с начала года продажи спортивных товаров выросли почти в три раза. Казань стала одним из городов-лидеров по темпам роста.

В столице Татарстана продажи подскочили на 155% по сравнению с январем-октябрем 2019 года, передает ТАСС. Казань по этому показателю стала третьей, уступив только Новосибирску и Екатеринбургу.

Осенью ожидаемо подскочили продажи сноубордов, лыж, беговых джорожек и коньков.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Если говорить про 2020 год в целом, то самыми популярными товарами стали скакалки — их продажи выросли почти в девять раз относительно прошлого года, и спортивная одежда, которую стала популярнее в 5,5 раза», — цитирует агентство сообщение Ozon.

В январе сообщалось, что во время новогодних праздников траты казанцев на спорттовары выросли в 2,2 раза. Средний чек по этой категории достиг 8 964 рублей.