«Яндекс»: траты казанцев на спорттовары выросли вдвое, на товары для хобби — на 80%

«Яндекс» изучил активность жителей Казани на сервисах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Кассы» во время новогодних праздников. Самый высокий рост и самый большой средний чек показала категория товаров для активного отдыха и спорта.

Аналитики подсчитали, что по сравнению с прошлым годом траты казанцев в этой категории выросли в 2,2 раза. В среднем покупатели тратили по 8 964 рубля, сообщает пресс-служба «Яндекса». Отмечается, что товары для зимнего спорта выросли на 37%, для охоты и рыбалки — на 35%.

Средний чек на товары для хобби подскочил на 80%, до 1856 рублей. Также на 25% вырос чек за электронику, где казанцев привлекали смартфоны, наушники и колонки.

Интерес также проявлялся к стройматериалам и товарам для растениеводства. А вот расходы на книги, автозапчасти, бытовую технику, одежду, обувь и косметику сократился.

Ранее онлайн-ретейлер Ozon сообщал о резком росте продаж косметики и настольных игр в Казани.