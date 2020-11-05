Губерниев в прямом эфире встал на колено перед Загитовой (видео)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала победительницей в номинации «Самая популярная спортсменка страны» по версии телеканала «Матч ТВ».

Фигуристка набрала наибольшее количество баллов по итогам голосования и опередила своих конкурентов.

Сразу после вручения награды Загитова ответила на пару вопросов ведущих. В самом конце эфира телеведущий Дмитрий Губерниев встал на колено перед спортсменкой в знак уважения, заявив, что под ее властью находится весь мир.

Напомним, недавно стало известно, что Загитова не будет выступать в официальных турнирах по фигурному катанию в 2020 году. Ранее фигуристка дебютировала в качестве ведущей телепрограммы «Ледниковый период» на Первом канале.



Недавно команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала фрагмент нового показательного номера Алины Загитовой.