В России в обороте находится наличность на сумму более 12 трлн рублей

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За год объем находящихся вне банковской системы денег вырос на 28%. На 1 октября сумма наличных на руках граждан и в кассах организаций составляла 12,1 триллиона рублей.

«Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента», — передает «РИА Новости» слова начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

Другой эксперт — управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий — подчеркнул неуникальность этого тренда для России. Спрос на наличность из-за карантина вырос по всему миру.

В 2018 году объем переводов с карты на карту в России впервые превысил объем снятия наличных.

