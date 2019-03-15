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В России переводы с карты на карту впервые обогнали снятие наличных

16:59, 15.03.2019
В России переводы с карты на карту впервые обогнали снятие наличных
Фото: flickr.com

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые превысил объем снятия наличных.

За минувший год россияне перевели с карту на карту в 1,4 раза больше денег, чем в 2017 году: 27,4 трлн против 19,05 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

При этом количество снятых наличных в 2018 год увеличилось лишь на 3,4%, до 26,6 трлн рублей, передает РБК.

Кроме того, за прошлый год в России в 1,3 раза вырос объем операций по безналичной оплате товаров и услуг, достигнув 21 трлн рублей.

Напомним, что в январе 2019 года впервые в России доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%.

АналитикаЭкономикаФинансы
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