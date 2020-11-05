Синоптики Татарстана ожидают в четверг туман и морось

В четверг, 5 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром возможна морось, днем метеорологи не прогнозируют осадки. В отдельных районах — туман.

Ветер днем юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от +1°С до +6°С. В Казани она составит 1—5 градусов выше ноля. В Набережных Челнах термометры покажут от +3°С до +6°С.

Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.