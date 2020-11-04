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В Госдуме прокомментировали идею об ограничении онлайн-переводов с карт пенсионеров

17:37, 04.11.2020
В Госдуме прокомментировали идею об ограничении онлайн-переводов с карт пенсионеров
Фото: pixabay.com

Введение лимита на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров с целью предотвращения мошенничества ограничит права пожилых людей. Так член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о введении лимита в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров.

Бессараб заявила, что от нее поступали предложения об ужесточении наказания для злоумышленников, совершающих преступления против граждан старшего возраста: «Действительно, граждане пожилого возраста являются легкой добычей для мошенников».

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что общественное движение «За безопасность» предложило Центробанку ввести лимит на переводы с карт пенсионеров.

ОбществоЭкономикаБанки
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