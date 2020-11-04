В Госдуме прокомментировали идею об ограничении онлайн-переводов с карт пенсионеров

Введение лимита на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров с целью предотвращения мошенничества ограничит права пожилых людей. Так член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о введении лимита в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров.



Бессараб заявила, что от нее поступали предложения об ужесточении наказания для злоумышленников, совершающих преступления против граждан старшего возраста: «Действительно, граждане пожилого возраста являются легкой добычей для мошенников».

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что общественное движение «За безопасность» предложило Центробанку ввести лимит на переводы с карт пенсионеров.