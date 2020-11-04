Кабмин Татарстана выпустил официальный документ по системе «Мои субсидии»

Кабмин Татарстана постановил создать систему «Мои субсидии». Согласно документу, Минцифры РТ должно разработать и утвердить положение о системе, а также координировать формирование и функционирование положения о системе.

Заказчиком и оператором системы «Мои субсидии» утвержден Центр цифровой трансформации РТ, говорится в постановлении.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, что проект Сбера и татарстанских властей уже разработан в пилотном варианте. Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов показал предварительный вариант председателю правления Сбербанка Герману Грефу.