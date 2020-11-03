Минниханов показал Грефу пилотную версию приложения «Мои субсидии»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области инновационного развития.

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин представил суперсервис «Мои субсидии» — приложение для фермеров и предпринимателей. Пилотную версию тестируют жители Балтасинского района. Так, фермеры могут оформить до шести субсидий от Министерства сельского хозяйства. Функционал приложения будет расширяться, в следующих версиях будут доступны 108 мер поддержки от 12 министерств и ведомств.



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«Это прорывные технологии, позволяющие упростить получение мер поддержки. Это в первую очередь наше отношение к людям», — сказал президент РТ Рустам Минниханов.



Ранее председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин провел рабочее совещание с министром цифрового развития Татарстана Айратом Хайруллиным. Основной темой встречи стала презентация совместной разработки Сбера и Центра цифровой трансформации Татарстана — нового сервиса «Мои субсидии».

