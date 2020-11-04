ВОЗ: в мире зафиксирован новый рекорд недельного прироста COVID-19
По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю в мире зафиксировано более 3,3 млн случаев COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии, передает ТАСС.
«Более того, этот регион информировал также об устойчивом росте числа смертей (46-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей)», — сообщили в ВОЗ.
Наиболее активно вирус распространяется в Европе. Там зарегистрирована половина всех случаев заражения — более 1,7 млн (прирост по отношению в предыдущей неделе — 22%).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом нового типа заразились 47 250 964 человека, 1 210 548 человек умерли.Общество
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