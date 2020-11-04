В Казани инвалид-колясочник отстаивает право на самострой для передвижения в многоквартирном доме — видео

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Казанская семья может лишиться пристроя к жилому многоквартирному дому, оборудованному ими самостоятельно для инвалида-колясочника, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В середине октября они получили предписание от управляющей компании снести постройку.

По словам дочери женщины, для удобства передвижения которой оборудовали пристрой, в администрации города на просьбу разрешить строительство ответили, что он подходит по стандартам. По их словам, самострой повредил несущую стену дома.

В Аппарате уполномоченного по правам человека заявили, что в данной ситуации может помочь только суд, так как речь идет о перепланировке жилого помещения.