В Казани у 80-летней пенсионерки украли 10 тысяч евро

В Казани полицейские задержали мужчину, который похитил у 80-летней пенсионерки 10 тысяч евро и 250 долларов. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД по городу.

Происшествие случилось, когда потерпевшая возвращалась из банка после покупки иностранной валюты. Пропажу свертка с деньгами она обнаружила дома, после чего обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что после пенсионерки спустя несколько минут в кассовую зону заходил мужчина. Они установили его личность, им оказался 41-летний житель Казани.

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Свою вину он признал только после проведения в его квартире обыска. По его словам, сверток деньгами он нашел на полу в банке. Деньги мужчина вернул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В августе в Набережных Челнах полиция задержала двух сестер, обокравших 91-летнего мужчину. Он похитили у пенсионера 235 тыс. рублей.

