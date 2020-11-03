В Сармановском районе Татарстана выявили незаконную добычу полезных ископаемых
В селе Петровский Завод Сармановского района Татарстана инспекторы Минэкологии РТ пресекли нелегальную добычу общераспространенных полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Минэкологии РТ, в карьере и раньше велась добыча полезных ископаемых, но он был рекультивирован.
Площадь незаконного использования участка недр составила 696 «квадратов», а высота уступа — 5 метров.
По данному факту возбуждено административное дело по ч. 1. ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами). В ОМВД по Сармановскому району РТ направлены материалы дела для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
В августе в Татарстане экологи выявили факт незаконной добычи строительного песка на берегу реки Свияги.
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