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В Сармановском районе Татарстана выявили незаконную добычу полезных ископаемых

21:32, 03.11.2020
В Сармановском районе Татарстана выявили незаконную добычу полезных ископаемых
Фото: eco.tatarstan.ru

В селе Петровский Завод Сармановского района Татарстана инспекторы Минэкологии РТ пресекли нелегальную добычу общераспространенных полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минэкологии РТ, в карьере и раньше велась добыча полезных ископаемых, но он был рекультивирован.

Площадь незаконного использования участка недр составила 696 «квадратов», а высота уступа — 5 метров.

Фото: eco.tatarstan.ru

По данному факту возбуждено административное дело по ч. 1. ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами). В ОМВД по Сармановскому району РТ направлены материалы дела для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В августе в Татарстане экологи выявили факт незаконной добычи строительного песка на берегу реки Свияги.

Происшествия Татарстан
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