Юнармия Татарстана стала лучшей в России по итогам 2020 года

Юнармия Татарстана стала лидером по результатам итогового общероссийского смотра-конкурса 2020 года, набрав 1 089 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки РТ.

Республиканская Юнармия по сравнению с 2019 годом поднялась в рейтинге на две позиции. Всего в конкурсе отрядов военно-патриотического движения приняли участие 60 регионов России.



В тройку лучших также вошли Юнармия Калужской области (848 баллов) и Ставропольского края (801 балл).

Напомним, что в 2018 году Минобороны РФ приняло решение о создании на каждом предприятии оборонно-промышленного комплекса отряды военно-патриотического движения «Юнармия».

