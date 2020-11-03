Претензии Иннополиса «Камгэсэнергострою» грозят обернутся новым иском о банкротстве

Фото: Максим Платонов

Новый виток судебной истории

АО «Иннополис» — оператор строительства города высоких технологий, на балансе которого находятся все нежилые здания города — намерен подать иск о банкротстве ПАО «Камгэсэнергострой», крупного татарстанского застройщика, входящего в структуру холдинговой компании «Ак Барс» Ивана Егорова.

Сообщение опубликовано в федеральном реестре юридически значимой информации. В АО «Иннополис» заявили, что не будут комментировать это сообщение, в «Ак Барс Холдинге» пока не ответили на запрос «Реального времени». Между тем, взаимоотношения Иннополиса и «Камгэсэнергостроя» тянутся с момента основания города — но последние пять лет протекают преимущественно в арбитражном суде.

«Камгэсэнергострой» занимался строительством кампуса Университета Иннополис — об этом застройщик охотно рассказывает и на своем сайте, на главной странице которого красуется фото основного здания университетаКак ранее писало «Реальное время», «Камгэсэнергострой» потребовал от «Иннополиса» увеличить стоимость работ по строительству жилого корпуса и спортивного комплекса Университета Иннополис с 1,7 млрд рублей до 2,1 млрд рублей (на 320 млн). Однако это оказалось своеобразной «ответочкой» на претензии Иннополиса который требовал неустоек за пропущенные сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов. За срыв сроков по учебно-лабораторному комплексу Иннополис требовал около 230 млн рублей, спортивного и жилого комплекса — 35,6 млн рублей.

В связи с судебными разбирательствами оплата застройщику не производилась, выяснила в конце 2015 года Счетная палата. Тогда «Камгэсэнергострой» потребовал оплату через суд — а это более 4,2 млрд рублей по двум искам (и двум описанным выше контрактам). В 2016 году суд встал на сторону строителей — правда, исковые требования снизились до 275 млн рублей. Такое уменьшение суммы, собственно, связано с тем, что часть работ Иннополис к тому времени уже оплатил добровольно. Иски о взыскании неустойки же были отклонены.

Осадочек остался

Позже, в 2017 году, АО «Иннополис» еще раз подало в суд на «Камгэсэнергострой» с иском на 16,37 млн рублей — в документах суда говорится лишь о взыскании задолженности и процентах за ползования чужими денежными средствами, но не уточняется, за что был должен «Камгэсэнергострой». По этому делу стороны заключили мировое соглашение — согласно неему, застройщик долен был рассчитаться с долгами еще в 2018 году

Следующий виток судебных разбирательств стартовал уже в 2018 году — но связан был со все теми же зданиями. Тогда суд рассматривал четыре иска от АО «Иннополис» к «Камгэсэнергострою» — все четыре были связаны со взысканием убытков, которые город понес на устранении недостатков при строительстве зданий кампуса. Два из них связаны с отслоением облицовки, один — с отсутствием противопожарных штор и еще один — с проблемами с трубопроводом.

Здесь суд был уже на стороне Иннополиса — по трем искам взыскали требуемую сумму, по еще одному стороны также заключили мировое соглашение. Стоит отметить, что во всех четырех случаях речь шла о совсем небольших (особенно в сравнении с разбирательствами 2015-2016 гг.) суммах — порядка нескольких сотен тысяч рублей.

«Камгэсэнергострой» топят исками, но еще не потопили

Напомним, «Камгэсэнергострой», старейшая строительная компания Набережных Челнов, сейчас переживает не лучшие времена. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания второй год показывает убытки: в 2018 году — чистый убыток в 348 млн рублей при выручке 3,68 млрд рублей, в 2019 году — чистый убыток в 384 млн рублей при выручке в 1,39 млрд рублей.

Кроме того, компания втянута в крупные судебные процессы: в арбитражном суде рассматривается шесть исков на общую сумму в 644 млн рублей. Один из них — о банкротстве, от петербургского ООО «КСВ» с долгом в 3,25 млн рублей.

Вообще к застройщику периодически подают иски о банкротстве (последний раз — 30 июля этого года), но ему удается удержаться на плаву. Лишь однажды такой иск имел успех, правда, скромный и недолгий — в конце 2018 года Арбитражный суд РТ постановил ввести в компании наблюдение по иску челнинского ООО «Арена» на 5,5 млн рублей, но уже через месяц это дело было прекращено. При этом в четырех дочерних компаниях «Камгэсэнергостроя» уже введены процедуры банкротства.

Александр Артемьев