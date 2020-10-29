В Казани временно ограничат движение по улицам Заслонова и Амирхана Еники

В связи с прокладкой сетей водоснабжения в Казани до 5 ноября ограничено движение транспорта на участке от дома №1 до дома №26 по улице Заслонова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

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По этой же причине на улице Амирхана Еники закроется для движения участок от дома №1 по улице Заслонова до дома №11 по улице Рабочей Молодежи. Ограничение продлится с 4 по 22 ноября.

Напомним, что с 26 октября 2020 года по 10 ноября 2021 года в Казани закрыт проезд на Оренбургском тракте от дома 174 (ТЦ «Леруа Мерлен») до дома 142а (автозаправочная станция «ТАИФ-НК»).

