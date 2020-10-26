В Казани аферисты под видом прокуроров пытаются обмануть ректоров вузов

В Казани аферисты под видом сотрудников прокуратуры пытаются обмануть ректоров местных вузов.

Руководителю одного из высших учебных заведений Казани позвонил мужчина, представившийся работником надзорного ведомства, и сообщил о грядущей проверке во всех вузах с участием контрольно-надзорных органов. Своих требований злоумышленник выдвинуть не успел.

realnoevremya.ru

Ректор обратился с заявлением в полицию. Выяснилось, что звонок был сделан из другого региона.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана предупредили, что подобные звонки от имени сотрудников ведомства — происки мошенников.

Ранее Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества — злоумышленники рассказывают клиентам о следственных действиях, проводимых якобы в отношении сотрудников банка, и убеждают перевести деньги на другой счет.