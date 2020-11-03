Советский райсуд Казани переедет в новое здание возле «Лазурных небес»

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Аблаева

В ближайшие месяцы Советский райсуд Казани может переехать в новое здание на улице Аэропортовской. Возле здания расположены ЖК «Лазурные небеса» и ЖК «Гринвич».

Сейчас помещения суда самого крупного района татарстанской столицы расположены на первом этаже жилого дома. Также с 2003 года коллегия по уголовным делам получила здание бывшего детсада.

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Аблаева

По данным Госжилфонда РТ, новое здание введут в эксплуатацию до конца года. Однако статус суда оно пока не получило. Подробнее читайте в материале «Реального времени».