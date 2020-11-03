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В ноябре Татарстан посетит экспедиция Минздрава с экспресс-тестированием на ВИЧ

04:27, 03.11.2020
В ноябре Татарстан посетит экспедиция Минздрава с экспресс-тестированием на ВИЧ
Фото: instagram.com/o_spide.ru

Жители Татарстана смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ в ходе акции Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Мероприятия пройдут в пяти городах республики и станут завершающим этапов акции . Каждый желающий сможет анонимно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в мобильном пункте.

Сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Татарстане будет возможно 11-13 ноября в следующих городах:

  • 11 ноября — Альметьевск (ул. Ленина д.21./площадь перед зданием Молодежного Центра);
  • 12 ноября — Казань (ул. Баумана (у памятника «Часы»)
  • 13 ноября — Набережные Челны (Пр-кт Сююмбике 2/19, парковка ТЦ «Омега»); Зеленодольск (ул. Карла Маркса 39) и Нижнекамск (ул. Баки Урманче, 15, ТЦ «Олимп»).

Во всех городах акция пройдет с с 12.00 до 18.00.

Напомним, что в Казань для проведения тестирований на ВИЧ приедут две команды из Калининграда и с Камчатки. Акция стартовала в июне. Она охватила около 200 городов в 45 регионах России.

Общество Татарстан
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