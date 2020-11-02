Эксперты рассказали, какие перспективы ждут жителей Татарстана в результате строительства трассы М-12 — видео

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По мнению федеральных экспертов, с появлением скоростной трассы М-12 время в пути от Москвы до Казани сократится минимум в четыре раза и, как следствие, станет больше автотуристов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



«Большее количество людей будут путешествовать внутри страны, в том числе открывая Казань», — отметил председатель Комитета по транспортной инфраструктуре Общенационального союза индустрии гостеприимства Илья Зотов.

Эксперты отметили новый ландшафт вдоль будущей трассы и очистные сооружения, которые позволят защитить местную водную экосистему от нефти и пыли.

«Сегодня есть понимание между жителями, на рабочих встречах задаются конструктивные вопросы по тем решениям, которые необходимо заложить при реализации проекта», — заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.