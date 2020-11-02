Благодарности медикам и фотографии с фермы: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 2 ноября

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Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов провел в своем Instargam-аккаунте прямой эфир с главным архитектором года. Поводом для обсуждений стало новогоднее оформление города.

Глава Высокогорского района РТ Рустам Калимуллин поделился со своими подписчиками фотографиями коров, привезенных из Дании. В хозяйстве «Асянь» их насчитывается больше сотни.

Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров открыл рубрику «История родного села» в честь 90-летия района. Сегодня он рассказал своим подписчикам историю села Мочали.

Глава Нижнекамского района РТ и мэр Нижнекамска Айдар Метшин поделился в своем Instagram фотографиями из «ковидного» госпиталя. «Спасибо всем нашим врачам и медицинским работникам, кто сейчас на передовой!», — поблагодарил он медработников.



Глава Балтасинского района РТ поздравил с 70-летием экс-главу района Марата Зарипова и пожелал ему крепкого здоровья, счастья, сил и благополучия.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поделился со своими подписчиками фотографиями с визита в Чистополь депутата Госдумы Олега Морозова. Вместе они посетили филиал КНИТУ-КАИ им А. Н. Туполева и Лицей №2.