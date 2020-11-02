В России появится центр по борьбе с телефонным спамом

В России появится центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Государственные органы проведут тестирование своих систем на предмет уязвимостей. Это позволит госсервисам стать более безопасными.

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Минцифры РФ будет более четко и быстро реагировать на жалобы граждан на звонки и попытки осуществить мошеннические действия, заявил глава ведомства на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет «РИА Новости».

Ранее «Реальное время» рассказывало, как бороться со спамерами, которые «кидают» бесконечные дозвоны на номера.