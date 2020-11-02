Данис Зарипов вернулся к тренировкам «Ак Барса» после болезни
Капитан «Ак Барса» — нападающий Данис Зарипов вернулся к тренировкам общей группы казанской команды. Фотографии с занятий казанцев на льду опубликовала пресс-служба клуба.
Зарипов пропустил матчи «Ак Барса» в октябре из-за болезни. Нападающий казанцев сдал положительные тесты на коронавирус и находился на карантине.
В нынешнем сезоне Зарипов сыграл в 8 матчах КХЛ, в которых отметился 8 (3+5) набранными очками.
Напомним, ранее к тренировкам после коронавируса вернулись Адам Рейдеборн, Микаэль Викстранд и Найджел Доус. При их непосредственном участии казанцы продлили свою беспроигрышную серию в КХЛ до трех матчей.СпортХоккей
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