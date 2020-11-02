В 2020 году власти Казани благоустроили дворовые территории 460 домов

В 2020 году власти Казани благоустроили дворовые территории 460 домов. Улучшения ощутили больше 120 тысяч жителей города.

На объектах завершили замену асфальта во дворах, оборудовано 10 тыс. дополнительных парковочных мест, смонтировано две тысячи энергосберегающих светодиодных светильников и 1700 опор, передает пресс-служба исполкома.

kzn.ru

По словам и.о. руководителя исполкома города — председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева, за пять лет планируется благоустроить все дворы, нуждающиеся в ремонте. По результатам оценки Бюро технической инвентаризации в программу вошли 3 тыс. казанских дворов. На их благоустройство будет направлено 16,5 млрд рублей, в том числе на 2020 год — 2,7 млрд рублей.



Ранее в Советском районе Казани появился новый сквер со сценой и экраном для кинопоказов.

