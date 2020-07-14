В Советском районе Казани появился новый сквер со сценой и экраном для кинопоказов

В Советском районе Казани завершилось благоустройство дворовой территории дома №30 по улице Академика Глушко и домов №23, 25, 29 по улице Хайдара Бигичева. Работы велись в рамках республиканской программы «Наш двор».

Так, территорию двора условно поделили на три части — зону отдыха, игровую и место для проведения праздников. Для любителей спорта здесь появились футбольное поле, площадка для занятий воркаутом.

В зоне для организации различных мероприятий установили сцену с большим экраном и удобные зрительные места. Планируется, что по выходным на экране в хорошую погоду будут показывать кинофильмы.

На придомовых территориях заасфальтировали дороги и проезды, установили фонари, скамейки и урны, контейнеры для раздельного сбора мусора, передает мэрия Казани.

Стены домов украсили муралы, посвященные опере «Алтынчеч» и певцу Хайдару Бигичеву. Работу над ними завершили в июне.

«Реальное время» публиковало фоторепортаж с места работ над граффити, посвященным опере «Алтынчеч».

