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В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, на каких предприятиях чаще всего выявляли нарушения

13:04, 02.11.2020
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, на каких предприятиях чаще всего выявляли нарушения
Фото: realnoevremya.ru

За две недели Роспотребнадзор по Татарстану проверил 1 600 объектов, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина

Больше всего нарушений (10%) выявляется на объектах непродовольственной торговли, 6% — в заведениях общепита, 5,5% — на объектах коммунального обслуживания, 2,5% — на объектах продовольственной торговли, 2% — в транспорте.

realnoevremya.ru

Количество выявленных нарушений остается на прежнем уровне и составляет 8%.

ОбществоМедицина Татарстан
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