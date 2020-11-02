В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, на каких предприятиях чаще всего выявляли нарушения
За две недели Роспотребнадзор по Татарстану проверил 1 600 объектов, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина
Больше всего нарушений (10%) выявляется на объектах непродовольственной торговли, 6% — в заведениях общепита, 5,5% — на объектах коммунального обслуживания, 2,5% — на объектах продовольственной торговли, 2% — в транспорте.
Количество выявленных нарушений остается на прежнем уровне и составляет 8%.ОбществоМедицина Татарстан
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