В Татарстане зафиксирован один из наименьших в России темпов прироста СOVID-19

Татарстан остается в числе регионов с наименьшим темпом прироста заболеваний COVID-19 в сутки — 0,6%. Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

Показатель в 0,6% зарегистрирован в соседней с Татарстаном Чувашии и в Московской области.

Темп прироста в 0,5% зафиксирован в Чечне и Дагестане. Не зафиксировано прироста на Чукотке.

Фото: realnoevremya.ru

В Роспотребнадзоре по Татарстану подтверждают недельный показатель темпа прироста COVID-19 в 0,6%. За последние сутки в республике зарегистрировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом.

