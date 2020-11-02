Сноуден сообщил о желании получить российское гражданство

Фото: wikimedia.org / Gage Skidmore

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден сообщил, что намерен подать заявление на получение российского гражданства.

Он уточнил, что подает документы на двойное гражданство — США и России, пишет RT.

«После многих лет разлуки с нашими родителями моя жена и я не хотим быть разлученными с нашим сыном», — написал Сноуден в Twitter.

wikipedia.org

В августе президент США Дональд Трамп на пресс-конференции пообещал подробнее изучить дело бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена и принять решение о его дальнейшей судьбе.



В 2013 году Эдвард Сноуден передал WikiLeaks данные о программах американских спецслужб по слежке за гражданами страны и не только. После скандала экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США обвинили в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден бежал из страны и получил убежище в России.

