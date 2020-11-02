Миндортранс Татарстана отчитался о ходе строительства Большого Казанского кольца

На прошедшей неделе на втором этапе строительства Большого Казанского кольца (БКК) рабочие проложили более 100 погонных метров ливневой канализации и высадили 150 деревьев.

Также активно велись земляные работы, укладывался верхний слой основания дороги и нижний слой асфальтобетонного покрытия, следует из сообщения Миндортранса РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Выполнена планировка земляного полотна на тротуаре площадью 1 784 кв. м и на зеленой зоне разделительной полосы площадью 5 300 кв. м.

Кроме того, идет перенос линий газопровода и электроснабжения.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В министерстве напоминают, что строительство БКК идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».